Плющев: ЦСКА и «Ак Барс» добились финала Кубка Гагарина потом, кровью и слезами
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и казанским «Ак Барсом», а также назвал фаворита в этом противостоянии.
«В финал Кубка Гагарина выходят ЦСКА и «Ак Барс» — команды, которые заслужили этого результата. Они добились этого потом, кровью и слезами. Будет интересное соперничество, но своё предпочтение я бы отдал ЦСКА», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля. Вторая игра состоится 19 апреля. Матчи в Москве пройдут 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
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