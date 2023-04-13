Плющев: ЦСКА и «Ак Барс» добились финала Кубка Гагарина потом, кровью и слезами

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и казанским «Ак Барсом», а также назвал фаворита в этом противостоянии.

«В финал Кубка Гагарина выходят ЦСКА и «Ак Барс» — команды, которые заслужили этого результата. Они добились этого потом, кровью и слезами. Будет интересное соперничество, но своё предпочтение я бы отдал ЦСКА», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля. Вторая игра состоится 19 апреля. Матчи в Москве пройдут 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.