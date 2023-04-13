Тертышный — об окончании 35-матчевой безголевой серии: просто с закрытыми глазами шлёпнул

Форвард «Трактора» Никита Тертышный в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал об окончании 35-матчевой безголевой серии в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:6).
«Было просто облегчение. Это очень сильно давило на меня, никогда такого в хоккейной карьере не было. Когда мне Володька Ткачёв её отдал и я просто с закрытыми глазами шлёпнул, она пролетела и попала в девятку. Я думал: всё, наконец-то это проклятие снято.
Думалось обо всём тогда — даже были мысли, что кто-то проклял, но потом я понял, что просто нужно было успокоиться и эту ситуацию как-то в сторону отмести. Думаю, всё было бы намного проще и легче, а так переживал сильно, может, это и помогло. Не только клюшки ломались, ещё у меня две штанги было. Такой вот сезон в целом был — и у меня, и у команды, недосказанность непонятная», — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
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- 13 апреля 2023
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