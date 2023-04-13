Тертышный: дополню тренировочный процесс боксом, вдруг придётся принять бой

Форвард «Трактора» Никита Тертышный рассказал о драке с Александром Хмелевски в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Драка с Хмелевски? Это была моя первая драка во взрослом хоккее вообще, чтобы мы скинули краги и понеслась. Было весело, слава богу, он мне ни разу не попал, а я ему один разочек попал, так что драка была скомканная. В этом году, думаю, пойду дополню свой тренировочный процесс боксом, чтобы удар был поставлен: мало ли, вдруг придётся принять бой.

Лучше иметь в команде тафгая? Это была случайность: Хмелевски что-то не понравилось, он скинул перчатки, пришлось принять бой. Конечно, лучше, чтобы в команде был профессионал в этом деле: это и психологически для команды хорошо. Ребята из первых двух звеньев могут позволить себе больше, потому что они знают, что за их спинами есть человек, который может за них постоять. В прошлом году у нас Седлак дрался, Карпухин, но в этом году нечасто пришлось вступать «в бой», — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.