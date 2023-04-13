Дементьев: возвращение «Лады» — хороший знак, в будущем нас ждёт увеличение лиги

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил возвращение «Лады» в состав участников КХЛ на сезон-2023/2024.
«Возвращение тольяттинской команды — хороший знак. В будущем нас ждёт увеличение лиги. Надеюсь, что у «Лады» не возникнет финансовых трудностей. Прошло уже достаточно времени. Что касается движений по сокращению лиги, на мой взгляд, они не были верны. Хорошо, что мы пришли к тому, что клубы возвращают в КХЛ. Нам нужны новые рабочие места, новые хоккеисты. А Тольятти как раз является отличной фабрикой молодых спортсменов.
Если поискать, почти в каждой команде КХЛ мы найдём воспитанника местного хоккея. Теперь у них будет возможность выступать за родной клуб в сильнейшей лиге страны. Поэтому я не сомневаюсь в том, что «Лада» станет конкурентоспособной командой, на которую будет ходить большое количество зрителей», — цитирует Дементьева RT.
Напомним, тольяттинский клуб выступал в КХЛ в 2008–2010 и 2014–2018 годах. «Лада» будет играть в Восточной конференции, состав которой увеличится до 12 команд.
- 13 апреля 2023
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