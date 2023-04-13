Три российских голкипера — в топ-5 претендентов на «Везину» по версии журналистов НХЛ
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди 16 журналистов на тему «Везина Трофи» — приза, вручаемого лучшему вратарю регулярки. Очки начислялись по системе 5-4-3-2-1.
В топ-5 лучших вратарей лиги вошли три россиянина. На пятой строчке — Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (16 очков), на четвёртой - Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш» (20), на втором месте — вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин (54).
Лидером рейтинга стал голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк с 80 баллами. Третье место занял страж ворот «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (21).
Напомним, в ночь на 14 апреля пройдут последние матчи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Матчи Кубка Стэнли стартуют 18 апреля.
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