Пётр Воробьёв прокомментировал отставку сына с поста главного тренера «Металлурга»

Заслуженный тренер РФ Пётр Воробьёв прокомментировал отставку сына, Ильи Воробьёва, с поста главного тренера «Металлурга».
«Как кто-то говорил: тренер — это то место работы, где нужно всегда быть готовым к увольнению. Почти 10 лет — это немалое время работы на одном месте. Посыпать пеплом голову нечего, нужно сделать правильные выводы. Думаю, он не учёл, что будет такой напряжённый чемпионат с таким количеством игр.
«Металлург» практически не усилил состав. Больше того, ребята, которые у него были лидерами в прошлом году, очень здорово сдали. Это можно сказать как об иностранцах, так и о россиянах. Думаю, что он не смог вовремя почувствовать такие изменения, и подготовки ему не хватило», — цитирует Петра Воробьёва ТАСС.
Напомним, «Металлург» объявил об отставке Воробьёва с поста главного тренера 3 апреля.
- 13 апреля 2023
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