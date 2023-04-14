Форвард «Трактора»: надо было стартануть, как «Адмирал», сделать задел

Форвард «Трактора» Никита Тертышный в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о нестабильной игре челябинцев в сезоне.

«Почему играли так нестабильно в сезоне? Не хватило двух, может, одного очка, которые мы потеряли в начале сезона, и тогда зашли бы в плей-офф. Надо было стартануть удачно, сделать задел, как «Адмирал», который на этом багаже потом ехал весь сезон: под конец регулярки они проваливались, но у них был этот запас. Не могу сказать, что мы очень плохо играли, но не складывалось во многих компонентах, отскоки, неудачная домашняя серия давила на нас. Сезон начался не так, как все ждали, это давило», — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.