Александр Овечкин участвует в последнем матче «Вашингтона» в нынешнем сезоне
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал в состав команды на заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с ««Нью-Джерси Дэвилз». Ранее игрок пропустил три матча из-за травмы.
Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 7к играх регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 42 шайбы 32 результативные передачи при общем коэффициенте полезности «-14».
Всего за карьеру в лиге на счету российского нападающего 822 гола и 662 результативные передачи при показателе полезности «+69».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» досрочно утратил шансы на попадание в плей-офф НХЛ. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очко.
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