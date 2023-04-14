Овечкин отметился передачей в первом матче после возвращения в состав «Вашингтона»
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В составе столичного клуба результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Отметим, россиянин проводит свой первый матч после травмы, из-за которой он был вынужден пропустить три матча.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 73 играх регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 42 шайбы 33 результативные передачи при общем коэффициенте полезности «-14».
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