Овечкин отметился передачей в первом матче после возвращения в состав «Вашингтона»

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В составе столичного клуба результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Отметим, россиянин проводит свой первый матч после травмы, из-за которой он был вынужден пропустить три матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 73 играх регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 42 шайбы 33 результативные передачи при общем коэффициенте полезности «-14».