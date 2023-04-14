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«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», ведя по ходу матча 4:1, у Овечкина — передача

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Джо Снивли, Расмус Сандин, Крэйг Смит и Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов и защитник Александр Алексеев не отметились результативными действиями. Отметим, «Вашингтон» по ходу матча вёл со счётом 4:1.

За «Нью-Джерси» забивали Эрик Хаула, Майлз Вуд, Эрик Хаула и Даги Хэмилтон (дважды). Белорусский нападающий Егор Шарангович отметился результативной передачей.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ. «Нью-Джерси», в свою очередь, вышел в следующую стадию турнира.