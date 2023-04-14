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«Коламбус» прервал серию из четырёх поражений, обыграв в овертайме «Питтсбург»

В Коламбусе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте игрового времени — отличился Крис Летанг. На 23-й минуте «Коламбус» сравнял счёт усилиями Эндрю Пика.

На старте третьего периода Джейк Гюнцель вновь вывел «Питтсбург» вперёд, однако на 57-й минуте Эмиль Бемстрём снова сравнял счёт, переведя встречу в овертайм.

В дополнительной пятиминутке Джонни Годро точным броском принёс победу «Коламбусу». Для «Блю Джекетс» эта победа стала первой в последжних пяти встречах. «Питтсбург» потерпел третье поражение в последних пяти матчах.