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Передача Соколова не помогла «Оттаве» в матче с «Баффало»

Передача Соколова не помогла «Оттаве» в матче с «Баффало»
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В Баффало (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт только на 21-й минуте встречи — отличился Хенри Йокихарью, выведя хозяев площадки вперёд. На 23-й минуте Виктор Олофссон удвоил преимущество «Баффало» в счёте.

Ещё до конца второго периода «Оттаве» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — отличились Тим Штюцле, Дилан Гэмбрелл и Клод Жиру. Российский нападающий «Оттавы» Егор Соколов отметился голевой передачей.

На 44-й минуте Тейдж Томпсон сравнял счёт в матче, переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались хозяева — победный гол на счету Кейси Миттельштадта.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Йокихарью (Миттельштадт, Скиннер) – 20:43 (5x5)   2:0 Олофссон (Окпосо, Гиргенсонс) – 22:46 (5x5)   2:1 Штюцле (Сандерсон, Батерсон) – 24:27 (5x4)   2:2 Гэмбрелл (Соколов) – 26:11 (5x5)   2:3 Жиру (Ткачук, Штюцле) – 32:36 (5x5)   3:3 Томпсон (Скиннер, Так) – 43:03 (5x4)   4:3 Миттельштадт (Далин, Скиннер) – 61:18 (3x3)
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