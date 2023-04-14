Передача Соколова не помогла «Оттаве» в матче с «Баффало»

В Баффало (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0).
Счёт в матче был открыт только на 21-й минуте встречи — отличился Хенри Йокихарью, выведя хозяев площадки вперёд. На 23-й минуте Виктор Олофссон удвоил преимущество «Баффало» в счёте.
Ещё до конца второго периода «Оттаве» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — отличились Тим Штюцле, Дилан Гэмбрелл и Клод Жиру. Российский нападающий «Оттавы» Егор Соколов отметился голевой передачей.
На 44-й минуте Тейдж Томпсон сравнял счёт в матче, переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались хозяева — победный гол на счету Кейси Миттельштадта.
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