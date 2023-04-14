Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Миннесоту»

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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась разгромной победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На 8-й минуте счёт в матче открыл канадский нападающий «Предаторз» Марк Янковски с передач Тайсона Бэрри и

Майкла Маккэррона. Через шесть минут «Миннесота» восстановила равенство во встрече усилиями Фредерика Годро, однако до конца первого периода хозяева вновь сумели выйти вперёд. Отличился Кифер Шервуд.

Второй период окончился со счётом 1:0 в пользу «Уайлд». На 31-й минуте Фредерик Годро оформил дубль и вновь помог своей команде отыграться.

Третий отрезок игры завершился равным счётом 1:1. На 55-й минуте забил гол российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин, а спустя 16 секунд Ник Петан забросил за «Миннесоту» и перевёл игру в овертайм.

В овертайме итоговый счёт установил форвард хозяев Юусо Пярссинен — 4:3 в пользу «Нэшвилла».