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Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» всухую обыграть «Сент-Луис»

Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» всухую обыграть «Сент-Луис»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 1:0.

В этом матче был забит всего один гол. Во втором периоде, на 44-й минуте игры, Уайатт Джонстон поразил ворота гостей точным выстрелом. Ассистировали ему российский нападающий Евгений Дадонов и Джейми Бенн.

Ранее стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги. В борьбе за Кубок Стэнли поучаствуют: «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Джонстон (Дадонов, Бенн) – 43:45 (5x5)
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