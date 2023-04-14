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Гол Ивана Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Чикаго»

Гол Ивана Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Чикаго»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 в овертайме.

Уже на 27-й секунде Трэвис Конечны открыл счёт голам в матче. На седьмой минуте на счету форварда уже был дубль. На восьмой минуте одну шайбу отыграл Джуджхар Хайра. А на 10-й минуте сравнял счёт Андерс Бьорк.

На первой же минуте второго периода за гостей забил Оуэн Типпетт. Ноа Кейтс увеличил преимущество гостей на 25-й минуте. На 28-й минуте забил Джонатан Тэйвз.

А за две минуты до сирены отличился Андреас Атанасиу, который и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход игры решил российский защитник Иван Проворов.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Фрост) – 00:26 (5x5)   0:2 Конечны (Фрост) – 06:21 (5x5)   1:2 Хайра (Мёрфи, Кайзер) – 07:28 (5x5)   2:2 Бьорк (Атанасиу, Митчелл) – 09:20 (5x5)   2:3 Типпетт – 20:46 (5x5)   2:4 Кейтс (Конечны, Типпетт) – 24:22 (5x4)   3:4 Тэйвз (Атанасиу, Джонс) – 27:40 (5x4)   4:4 Атанасиу (Джонсон) – 58:00 (6x5)   4:5 Проворов (Конечны, Санхайм) – 63:09 (3x3)
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