Гол Ивана Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Чикаго»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 в овертайме.
Уже на 27-й секунде Трэвис Конечны открыл счёт голам в матче. На седьмой минуте на счету форварда уже был дубль. На восьмой минуте одну шайбу отыграл Джуджхар Хайра. А на 10-й минуте сравнял счёт Андерс Бьорк.
На первой же минуте второго периода за гостей забил Оуэн Типпетт. Ноа Кейтс увеличил преимущество гостей на 25-й минуте. На 28-й минуте забил Джонатан Тэйвз.
А за две минуты до сирены отличился Андреас Атанасиу, который и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход игры решил российский защитник Иван Проворов.
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