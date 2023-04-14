Александр Овечкин превзошёл результат Матса Сундина по сыгранным матчам в НХЛ

Состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
В составе столичной команды отличились Джо Снивли, Расмус Сандин, Крэйг Смит и Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей. Для россиянина этот матч стал 1347-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он поднялся на чистое 55-е место, превзойдя результат Матса Сундина (1346). Следующей целью Овечкина является Марсель Дионн, на счету которого 1348 матчей в НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых записал в свой актив 42 гола и 33 результативные передачи при коэффициенте полезности «-15».
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