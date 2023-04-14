Тэйвз забил в своём последнем матче в «Чикаго». Он играл за клуб с 2007 года

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 в овертайме.
В составе «ястребов» отличился канадский нападающий Джонатан Тэйвз, сегодня сыгравший свой последний матч в стане клуба, цвета которого он защищал с 2007 года. Накануне Джонатан опубликовал прощальное письмо, в котором объявил, что покидает «Чикаго» после завершения этого сезона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
34-летний хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» в 2010, 2013 и 2015 годах. На олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) Джонатан завоёвывал золотые медали. Тэйвз становился чемпионом мира в 2007 году.
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