Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Сиэтл» и выиграть Западную конференцию

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей шайбами отметились Райлли Смит, Алек Мартинес и Чандлер Стивенсон. Российский нападающий Иван Барбашёв отдал результативную передачу, поучаствовав во втором голе «Вегаса». Форвард провёл на льду 15 минут 19 секунд и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+2». Другой российский нападающий «Голден Найтс», Павел Дорофеев, не отметился результативными действиями, проведя на льду 15 минут 13 секунд при коэффициенте полезности «0» и двух минутах штрафа.

Гол престижа за «Сиэтл» забил Джейден Шварц.