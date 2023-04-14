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Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Сиэтл» и выиграть Западную конференцию

Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Сиэтл» и выиграть Западную конференцию
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит – 09:56 (5x5)   1:1 Шварц (Веннберг, Гики) – 16:20 (5x5)   1:2 Мартинес (Барбашёв, Айкел) – 32:37 (5x5)   1:3 Стивенсон – 59:22 (en)

В составе победителей шайбами отметились Райлли Смит, Алек Мартинес и Чандлер Стивенсон. Российский нападающий Иван Барбашёв отдал результативную передачу, поучаствовав во втором голе «Вегаса». Форвард провёл на льду 15 минут 19 секунд и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+2». Другой российский нападающий «Голден Найтс», Павел Дорофеев, не отметился результативными действиями, проведя на льду 15 минут 13 секунд при коэффициенте полезности «0» и двух минутах штрафа.

Гол престижа за «Сиэтл» забил Джейден Шварц.

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