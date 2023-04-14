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«Отстойно играть, когда потерял все шансы». Овечкин эмоционально высказался о конце сезона

«Отстойно играть, когда потерял все шансы». Овечкин эмоционально высказался о конце сезона
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально высказался о концовке нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Капитан «столичных» дал комментарий после поражения в заключительной встрече сезона с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:5 ОТ).

«Отстойно играть, когда ты потерял шансы на выход в плей-офф. Нужно найти энергию, эмоции. Вы можете спросить любую команду, которая не попала в плей-офф: сложно найти мотивацию для игры. Мы играем ни за что. Как я уже сказал, трудно найти энергию, было трудно заставить себя держаться на уровне, которого все ожидают», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Отметим, что «Вашингтон» лишился математических шансов на попадание в плей-офф за несколько матчей до завершения регулярки. «Кэпиталз» не прошли в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2014 года.

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