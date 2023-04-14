Драйзайтль повторил рекорд Кучерова по количеству очков за сезон для европейцев

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль завершил регулярный чемпионат с 128 (52+76) очками. Форвард повторил рекорд НХЛ XXI века по количеству баллов, набранных европейским хоккеистом, сообщает пресс-служба лиги.

Драйзайтль записал на свой счёт 3 (1+2) очка в заключительной встрече нынешней регулярки с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2), доведя свой бомбардирский счёт до 128 баллов в текущем сезоне. Немец повторил рекорд XXI века, принадлежащий российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову. Форвард «молний» в сезоне-2018/2019 набрал 128 (41+87) очков в 82 встречах чемпионата. Это лучший результат для европейцев в этом веке.

Отметим, что 27-летний Драйзайтль сыграл 80 матчей в сезоне.