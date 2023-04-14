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Драйзайтль повторил рекорд Кучерова по количеству очков за сезон для европейцев

Драйзайтль повторил рекорд Кучерова по количеству очков за сезон для европейцев
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль завершил регулярный чемпионат с 128 (52+76) очками. Форвард повторил рекорд НХЛ XXI века по количеству баллов, набранных европейским хоккеистом, сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Янмарк (Экхольм, Скиннер) – 04:15 (5x5)   2:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 06:56 (5x4)   2:1 Грегор (Бордело, Лоренц) – 09:44 (5x5)   3:1 Бушар (Драйзайтль, Ямамото) – 25:02 (5x5)   4:1 Янмарк (Райан) – 34:03 (4x5)   4:2 Лоренц (Гертл, Петерсон) – 38:48 (5x4)   5:2 Кейн (Драйзайтль, Сеси) – 55:55 (5x5)

Драйзайтль записал на свой счёт 3 (1+2) очка в заключительной встрече нынешней регулярки с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2), доведя свой бомбардирский счёт до 128 баллов в текущем сезоне. Немец повторил рекорд XXI века, принадлежащий российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову. Форвард «молний» в сезоне-2018/2019 набрал 128 (41+87) очков в 82 встречах чемпионата. Это лучший результат для европейцев в этом веке.

Отметим, что 27-летний Драйзайтль сыграл 80 матчей в сезоне.

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