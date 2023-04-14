Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В МВД Татарстана начали проверку сайта, который продаёт билеты на пятый матч финала КХЛ

В МВД Татарстана начали проверку сайта, который продаёт билеты на пятый матч финала КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

МВД Татарстана начало проверку сайта, на котором начали продажу билетов на ещё не анонсированный матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА в Казани, сообщает «Татар-информ», началась проверка сайта с признаками мошенничества, на котором продаются билеты на еще не анонсированный хоккейный матч в Казани.

Вчера, 13 апреля, стартовали продажи билетов на первые встречи финальной серии плей-офф КХЛ, которые пройдут 17 и 19 апреля в Казани. На официальных ресурсах их стоимость варьировалась в диапазоне от 1 800 до 5 000 рублей. Как известно, третий и четвёртый матчи серии пройдут в Москве 21 и 23 апреля.

Тем не менее на одном из сайтов уже начались продажи на пятую встречу серии, которая может пройти 25 апреля в Казани. Примечателен тот факт, что серия может не дойти до этого матча, если одна из команд одержит четыре победы подряд. Цена на этом сайте достигает 20 тыс. рублей.

Материалы по теме
Удивились, что «Ак Барс» так легко зашёл в финал КХЛ? На самом деле это было неизбежно
Удивились, что «Ак Барс» так легко зашёл в финал КХЛ? На самом деле это было неизбежно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023