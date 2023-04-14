В МВД Татарстана начали проверку сайта, который продаёт билеты на пятый матч финала КХЛ

МВД Татарстана начало проверку сайта, на котором начали продажу билетов на ещё не анонсированный матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА в Казани, сообщает «Татар-информ», началась проверка сайта с признаками мошенничества, на котором продаются билеты на еще не анонсированный хоккейный матч в Казани.
Вчера, 13 апреля, стартовали продажи билетов на первые встречи финальной серии плей-офф КХЛ, которые пройдут 17 и 19 апреля в Казани. На официальных ресурсах их стоимость варьировалась в диапазоне от 1 800 до 5 000 рублей. Как известно, третий и четвёртый матчи серии пройдут в Москве 21 и 23 апреля.
Тем не менее на одном из сайтов уже начались продажи на пятую встречу серии, которая может пройти 25 апреля в Казани. Примечателен тот факт, что серия может не дойти до этого матча, если одна из команд одержит четыре победы подряд. Цена на этом сайте достигает 20 тыс. рублей.
- 14 апреля 2023
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