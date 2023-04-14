Овечкин и ещё трое россиян стали лучшими бомбардирами своих команд в регулярке НХЛ

Четыре российских игрока стали лучшими бомбардирами своих команд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 75 (42+33) очков в 73 встречах и на 10 баллов опередил Дилана Строума. У канадца 65 (23+42) балла в 81 матче. Евгений Кузнецов набрал 55 (12+43) очков в 81 встрече и стал третьим бомбардиром «Вашингтона».

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) баллов в 67 матчах. Форвард на восемь очков опередил Матса Цуккарелло (67 в 79).

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром команды, набрав 92 (29+63) очка в 82 матчах. Россиянин обогнал Мику Зибанеджада на один балл (91 в 82).

Никита Кучеров выиграл бомбардирскую гонку в рамках «Тампа-Бэй Лайтнинг». Нападающий набрал 113 (30+83) очков в 82 встречах. Форвард обошёл Брейдена Пойнта на 18 баллов (95 в 82).

Отметим, что два россиянина стали вторыми в своих командах. Так, нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, записав на свой счёт 67 (26+41) очков в 63 матчах, отстал на пять баллов от Джордана Кайру (72 в 79). Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин уступил Сидни Кросби. У россиянина 82 (27+55) очка в 82 встречах, у канадца — 93 (33+60) балла в 82 встречах.

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