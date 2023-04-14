Через три дня, 17 апреля, в Континентальной хоккейной лиге состоится первый матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина. «Ак Барс» в Казани примет ЦСКА.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Кубок Гагарина — 2023?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, «Ак Барс» в финальной серии Восточной конференции обыграл омский «Авангард». Казанцы выбили «ястребов» в пяти матчах — 4-1. ЦСКА, в свою очередь, встретился со СКА в финале Западной конференции. Москвичи переиграли санкт-петербургскую команду в шести встречах — 4-2.

Второй матч финала также пройдёт в Казани 19 апреля. Третья и четвёртая встречи будут сыграны в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости команды проведут матчи 25 апреля (в Казани), 27 апреля (в Москве) и 29 апреля (в Казани).