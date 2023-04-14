«Чикаго» устроил церемонию чествования капитану команды Джонатану Тэйвзу

«Чикаго Блэкхоукс» устроил церемонию чествования 34-летнему капитану команды Джонатану Тэйвзу после его последнего матча за команду.

После завершения встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» канадец получил бурные овации от болельщиков под играющую песню легендарного музыканта Чака Берри Johnny B. Goode. Затем на кубе стали показывать важные моменты карьеры Тэйвза. Джонатану дали слово, он ответил на вопросы журналистки, в конце своей речи сказав: «Последнее слово? Не знаю, что сказать. Спасибо, я люблю тебя, Чикаго. Это мой дом, ты всегда будешь в моём сердце. Большое спасибо, я тебя люблю».

Затем Тэйвз сделал круг почёта на льду под аплодисменты и крики фанатов и ушёл в раздевалку, поблагодарив каждого из товарищей по команде.

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Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

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