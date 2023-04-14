Тэйвз — о церемонии чествования: парни говорили, что я должен сделать ещё один круг почёта

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мыслями после завершения последнего матча за команду. Нападающий сыграл с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ), а затем ему устроили церемонию чествования.

«Я сказал ребятам в раздевалке после матча, что такое отношение доказывает — это больше, чем просто игра, когда ты можешь быть частью важных лет, когда вы выигрываете Кубки Стэнли и дарите много особых чувств болельщикам. Но, очевидно, это улица с двусторонним движением. Мы отдали свои сердца и души, вложили всё, что у нас было, в эту команду, в эту организацию, в эту игру, делали это на протяжении многих лет. Лучше момента не придумаешь, чтобы пожинать плоды.

Я просто надеюсь, что те ребята, с которыми я делил раздевалку много лет, тоже это почувствовали и смогли разделить этот моменты со мной сегодня.

Парни говорили мне, что я должен сделать ещё один круг [почёта]. Я подумал: «Это уже было слишком много» (смеётся). Это было очень круто. Это было ошеломляюще. Я не ожидал такого. На самом деле не знал, чего ожидать, но просто попытался сосредоточиться на игре, как я всегда делаю, выйти на лёд, создать моменты в атаке и попытаться выиграть матч для нас.

К сожалению, мы немного не дотянули. Но это всё ещё особенный момент для всех нас», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.