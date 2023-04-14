Тэйвз — о церемонии чествования: парни говорили, что я должен сделать ещё один круг почёта

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мыслями после завершения последнего матча за команду. Нападающий сыграл с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ), а затем ему устроили церемонию чествования.
«Я сказал ребятам в раздевалке после матча, что такое отношение доказывает — это больше, чем просто игра, когда ты можешь быть частью важных лет, когда вы выигрываете Кубки Стэнли и дарите много особых чувств болельщикам. Но, очевидно, это улица с двусторонним движением. Мы отдали свои сердца и души, вложили всё, что у нас было, в эту команду, в эту организацию, в эту игру, делали это на протяжении многих лет. Лучше момента не придумаешь, чтобы пожинать плоды.
Я просто надеюсь, что те ребята, с которыми я делил раздевалку много лет, тоже это почувствовали и смогли разделить этот моменты со мной сегодня.
Парни говорили мне, что я должен сделать ещё один круг [почёта]. Я подумал: «Это уже было слишком много» (смеётся). Это было очень круто. Это было ошеломляюще. Я не ожидал такого. На самом деле не знал, чего ожидать, но просто попытался сосредоточиться на игре, как я всегда делаю, выйти на лёд, создать моменты в атаке и попытаться выиграть матч для нас.
К сожалению, мы немного не дотянули. Но это всё ещё особенный момент для всех нас», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.
- 14 апреля 2023
-
15:15
-
15:01
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
13:51
-
13:35
-
13:14
-
12:55
-
12:34
-
12:20
-
12:10
-
11:46
-
11:27
-
11:05
-
10:57
-
10:40
-
10:29
-
10:16
-
10:15
-
10:03
-
09:50
-
09:47
-
09:47
-
09:33
-
09:18
-
09:03
-
08:52
-
08:38
-
08:30
-
08:15
-
07:52
-
07:46
-
07:43
-
07:39