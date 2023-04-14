Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз ответил на вопрос, осталась ли у него обида на клуб

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мыслями о своём будущем после заключительного матча за команду. Нападающий вышел на лёд во встрече с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ).

«Когда Кайл (Кайл Дэвидсон, генменеджер «Чикаго». — Прим. «Чемпионата») позвал меня к себе, пока мы были на выезде в Сиэтле на прошлой неделе, это застало меня врасплох, потому что я не знал, о чём он хотел поговорить. Но как только я сделал глубокий вдох и позволил ему погрузиться в тему, то понял, что это именно то, что я ожидал.

Нет абсолютно никаких обид. Я чувствую только любовь и благодарность к «Чикаго», Рокки Виртцу (президент «Чикаго». — Прим. «Чемпионата») и семье «Блэкхоукс», ко всем, кто на протяжении многих лет был частью этого. Как я уже сказал, ты не можешь просить большего. В конце концов, это бизнес. Это бизнес, в котором ты хочешь побеждать в матчах, выходить на лёд, развлекать болельщиков и гоняться за Кубками Стэнли. Думаю, что это захватывающе и для меня. В то же время я не знаю, что меня ждёт за поворотом. Но в то же время это новый старт для «Блэкхоукс».

Церемония чествования? Без сомнения, такой момент трудно превзойти. Да, я думаю, что это то, что я просто позволю себе прочувствовать со своей семьёй. Мысль о том, чтобы играть за другую команду прямо сейчас, ушла очень далеко, особенно после того момента. Я всегда думал, что завершу карьеру, будучи игроком «Блэкхоукс», и часть меня всё ещё верит в это, так что посмотрим», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.