38-летний Брент Бёрнс обошёл легенду НХЛ Никласа Лидстрёма по гостевым голам защитников

Защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс обошёл легендарного хоккеиста Никласа Лидстрёма по количеству голов в гостевых матчах в истории НХЛ для игроков их амплуа, сообщает StatsCentre.

38-летний канадец оформил дубль во встрече с «Флоридой Пантерз». Эти голы стали для Бёрнса 115-м и 116-м в карьере. Благодаря этому Брент вышел на единоличное восьмое место по количеству шайб, заброшенных защитником в НХЛ. На счету Лидстрёма 115 голов. Больше Бёрнса забили только Кевин Хэтчер (118), Дени Потвен (129), Ларри Мёрфи (132), Фил Хаусли (157), Эл Макиннис (159), Рэй Бурк и Пол Коффи (191).

Напомним, в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4 (1:0, 1:0, 4:4).