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38-летний Брент Бёрнс обошёл легенду НХЛ Никласа Лидстрёма по гостевым голам защитников

38-летний Брент Бёрнс обошёл легенду НХЛ Никласа Лидстрёма по гостевым голам защитников
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс обошёл легендарного хоккеиста Никласа Лидстрёма по количеству голов в гостевых матчах в истории НХЛ для игроков их амплуа, сообщает StatsCentre.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Ахо, Джарвис) – 08:21 (5x5)   0:2 Котканиеми – 21:12 (5x5)   1:2 Барков (Райнхарт, Гудас) – 41:14 (5x5)   2:2 Ломберг (Гудас) – 43:33 (5x5)   2:3 Бёрнс (Друри) – 46:07 (5x5)   2:4 Фаст (Стаал, Гостисбер) – 46:28 (5x5)   2:5 Гостисбер – 57:20 (en)   3:5 Дюклер (Стаал, Гудас) – 57:58 (5x5)   4:5 Вераге (Ткачук) – 58:36 (6x5)   4:6 Ахо (Джарвис) – 59:00 (en)

38-летний канадец оформил дубль во встрече с «Флоридой Пантерз». Эти голы стали для Бёрнса 115-м и 116-м в карьере. Благодаря этому Брент вышел на единоличное восьмое место по количеству шайб, заброшенных защитником в НХЛ. На счету Лидстрёма 115 голов. Больше Бёрнса забили только Кевин Хэтчер (118), Дени Потвен (129), Ларри Мёрфи (132), Фил Хаусли (157), Эл Макиннис (159), Рэй Бурк и Пол Коффи (191).

Напомним, в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:4 (1:0, 1:0, 4:4).

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