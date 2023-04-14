Скабелка покинул сборную Казахстана, на ЧМ-2023 ей будет руководить Мамбеталиев

На заседании исполкома Федерации хоккея Казахстана определили состав тренерского штаба национальной команды. Главным тренером назначен Галым Мамбеталиев, сообщает пресс-служба ФХК.

Кроме того, в штаб вошли тренер Александр Высоцкий, тренер Ерлан Сагымбаев, тренер вратарей Александр Шимин, тренер Александр Березенский. Генеральным менеджером назначен Глеб Каратаев.

Под руководством Мамбеталиева сборная Казахстана проведёт предстоящие товарищеские встречи с Кореей, турнир, в котором примут участие Россия и Беларусь, и чемпионат мира 2023 года. 57-летний специалист, уже работавший с национальной командой в 2018 году, сменил на этом посту белорусского наставника Андрея Скабелку, тренировавшего сборную с 2022 года.

Напомним, сборная Казахстана на ЧМ-2023 попала в одну группу с Канадой, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Словенией. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.