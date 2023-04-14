Скабелка покинул сборную Казахстана, на ЧМ-2023 ей будет руководить Мамбеталиев

На заседании исполкома Федерации хоккея Казахстана определили состав тренерского штаба национальной команды. Главным тренером назначен Галым Мамбеталиев, сообщает пресс-служба ФХК.
Кроме того, в штаб вошли тренер Александр Высоцкий, тренер Ерлан Сагымбаев, тренер вратарей Александр Шимин, тренер Александр Березенский. Генеральным менеджером назначен Глеб Каратаев.
Под руководством Мамбеталиева сборная Казахстана проведёт предстоящие товарищеские встречи с Кореей, турнир, в котором примут участие Россия и Беларусь, и чемпионат мира 2023 года. 57-летний специалист, уже работавший с национальной командой в 2018 году, сменил на этом посту белорусского наставника Андрея Скабелку, тренировавшего сборную с 2022 года.
Напомним, сборная Казахстана на ЧМ-2023 попала в одну группу с Канадой, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Словенией. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.
- 14 апреля 2023
-
17:00
-
16:47
-
16:26
-
16:22
-
15:58
-
15:40
-
15:15
-
15:01
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
13:51
-
13:35
-
13:14
-
12:55
-
12:34
-
12:20
-
12:10
-
11:46
-
11:27
-
11:05
-
10:57
-
10:40
-
10:29
-
10:16
-
10:15
-
10:03
-
09:50
-
09:47
-
09:47
-
09:33
-
09:18
-
09:03
-
08:52
-
08:38