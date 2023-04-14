Владимир Плющев назвал открытие сезона НХЛ

Российский тренер Владимир Плющев назвал игрока, ставшего, по его мнению, открытием текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Это российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

«У Капризова в этом сезоне прекрасная пресса, он доказывает, что является игроком большого класса. Его мастерство признают партнёры по команде и соперники. Капризов является открытием сезона НХЛ. Им восхищаются болельщики не только «Миннесоты», но и клубов, с которыми он играет», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Капризов принял участие в 67 встречах, в которых забросил 40 шайб и отдал 35 результативных передач. 25-летний нападающий суммарно набрал 75 очков и стал лучшим снайпером и бомбардиром команды в сезоне.

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