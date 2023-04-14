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Владимир Плющев назвал открытие сезона НХЛ

Владимир Плющев назвал открытие сезона НХЛ
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Российский тренер Владимир Плющев назвал игрока, ставшего, по его мнению, открытием текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Это российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

«У Капризова в этом сезоне прекрасная пресса, он доказывает, что является игроком большого класса. Его мастерство признают партнёры по команде и соперники. Капризов является открытием сезона НХЛ. Им восхищаются болельщики не только «Миннесоты», но и клубов, с которыми он играет», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Капризов принял участие в 67 встречах, в которых забросил 40 шайб и отдал 35 результативных передач. 25-летний нападающий суммарно набрал 75 очков и стал лучшим снайпером и бомбардиром команды в сезоне.

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