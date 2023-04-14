Вчера, 13 апреля, стали известны все команды, пробившиеся в розыгрыш Кубка Стэнли. На сегодняшний день, 14 апреля, определены шесть из восьми пар.

От Западной конференции в плей-офф вышли «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». В Восточной конференции места в розыгрыше обеспечили себе «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Кубок Стэнли — 2023?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Отметим, что плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует 18 апреля (по московскому времени).

Материалы по теме Стали известны две пары плей-офф НХЛ от Западной конференции