Вчера, 13 апреля, стали известны все команды, пробившиеся в розыгрыш Кубка Стэнли. На сегодняшний день, 14 апреля, определены шесть из восьми пар.
От Западной конференции в плей-офф вышли «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». В Восточной конференции места в розыгрыше обеспечили себе «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Кубок Стэнли — 2023?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Отметим, что плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует 18 апреля (по московскому времени).
- 14 апреля 2023
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