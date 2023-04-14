Драйзайтль показал второй результат в истории НХЛ по голам в большинстве за один сезон

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль показал второй результат в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых в большинстве в одном регулярном чемпионате, сообщает StatsCentre в «Твиттере».
Драйзайтль забросил шайбу при игре «пять на четыре» в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Немецкий форвард довёл свой снайперский счёт при игре в численном большинстве до 32 голов. Нападающий «Эдмонтона» вышел на второе место по этому показателю в истории лиги в рамках одного сезона, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком (1992/1993). Лидирует же Тим Керр, забивший 34 гола в большинстве в чемпионате-1985/1986.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.
- 14 апреля 2023
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