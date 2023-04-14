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Драйзайтль показал второй результат в истории НХЛ по голам в большинстве за один сезон

Драйзайтль показал второй результат в истории НХЛ по голам в большинстве за один сезон
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль показал второй результат в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых в большинстве в одном регулярном чемпионате, сообщает StatsCentre в «Твиттере».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Янмарк (Экхольм, Скиннер) – 04:15 (5x5)   2:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 06:56 (5x4)   2:1 Грегор (Бордело, Лоренц) – 09:44 (5x5)   3:1 Бушар (Драйзайтль, Ямамото) – 25:02 (5x5)   4:1 Янмарк (Райан) – 34:03 (4x5)   4:2 Лоренц (Гертл, Петерсон) – 38:48 (5x4)   5:2 Кейн (Драйзайтль, Сеси) – 55:55 (5x5)

Драйзайтль забросил шайбу при игре «пять на четыре» в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Немецкий форвард довёл свой снайперский счёт при игре в численном большинстве до 32 голов. Нападающий «Эдмонтона» вышел на второе место по этому показателю в истории лиги в рамках одного сезона, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком (1992/1993). Лидирует же Тим Керр, забивший 34 гола в большинстве в чемпионате-1985/1986.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

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