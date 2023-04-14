Журналист: я не так пессимистично смотрю на состояние «Питтсбурга», как большинство

Журналист Pittsburgh Tribune-Review Джонатан Бомбули считает, что нынешнее поколение «Питтсбург Пингвинз» пока рано списывать со счетов.

«Думаю, я не так пессимистично смотрю на состояние «Пингвинз», как большинство. Фундамент крепкий. Укрепите вратарскую позицию, немного усильте нижнюю шестёрку, и вот она — 100-очковая команда. Не фаворит Кубка, не чемпион дивизиона со 115 очками, но 100-очковый коллектив», — написал Бомбули в социальных сетях.

Напомним, по итогам текущего регулярного чемпионата «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф.

Сегодня, 14 апреля, стало известно о том, что «Пингвинз» отправили в отставку президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора.