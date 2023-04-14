«Тут нужна бутылка водки». Задоров — о главном уроке за последние девять месяцев
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Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров ответил на вопрос, что стало главным уроком для него в хоккее или в жизни за последние девять месяцев.
«Ох… я не знаю. Тут нужна бутылка водки, и тогда мы можем поговорить об этом. Это сумасшедший вопрос, это жизненный вопрос», — приводит интервью Задорова пресс-служба «Флэймз».
Напомним, в последнем матче сезона в составе «Калгари» Задоров сделал натуральный хет-трик в ворота «Сан-Хосе Шаркс». Этот хет-трик стал первым в его профессиональной карьере. Также это был второй натуральный хет-трик в исполнении защитника в истории франшизы.
В текущем сезоне Задоров сыграл во всех 82 матчах «Калгари», набрав 21 (14+7) очко при показателе полезности «+11» и среднем игровом времени 18.41.
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