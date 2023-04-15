«Вашингтон» расстался с главным тренером Питером Лавиолеттом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Питером Лавиолеттом.

«Мы благодарны Питеру за его лидерство и преданность нашей организации на протяжении последних трёх сезонов. Питер — первоклассный человек, который добросовестно работал в нашем клубе и руководил нашей командой во многих сложных обстоятельствах во время своего пребывания на посту нашего главного тренера. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем», — подчеркнул генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан.

«Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).

В Столичном дивизионе «Кэпиталз» заняли лишь шестое из восьми мест. В сводной таблице НХЛ «Вашингтон» расположился на 25-й позиции из 32.