Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

18 сейвов Георгиева и хет-трик Маккинона помогли «Колорадо» обыграть «Нэшвилл»

18 сейвов Георгиева и хет-трик Маккинона помогли «Колорадо» обыграть «Нэшвилл»
Аудио-версия:
Комментарии

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей сразу тремя заброшенными шайбами отличился отметился канадский форвард Натан Маккиннон, ещё один гол на свой счёт записал Девон Тэйвз. Российский голкипер Александр Георгиев совершил по ходу матча 18 спасений.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Кифер Шервуд, отличившийся дублем, а также Люк Евангелиста. Российский нападающий Яков Тренин записал в свой актив результативную передачу.

«Колорадо» возглавил турнирную таблицу Центрального дивизиона со 109-ю очками, «Нэшвилл» занимает пятое место, имея в активе 92 очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2023, суббота. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Тэйвз (Маккиннон, Родригес) – 00:28 (5x5)   0:2 Маккиннон (Тэйвз, Рантанен) – 03:20 (5x5)   1:2 Шервуд – 05:42 (5x5)   1:3 Маккиннон (Жирар) – 13:14 (5x5)   2:3 Евангелиста (Новак, Фут) – 22:32 (5x5)   3:3 Шервуд (Тренин, Сиссонс) – 27:08 (5x4)   3:4 Маккиннон (Рантанен) – 58:18 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023