18 сейвов Георгиева и хет-трик Маккинона помогли «Колорадо» обыграть «Нэшвилл»

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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей сразу тремя заброшенными шайбами отличился отметился канадский форвард Натан Маккиннон, ещё один гол на свой счёт записал Девон Тэйвз. Российский голкипер Александр Георгиев совершил по ходу матча 18 спасений.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Кифер Шервуд, отличившийся дублем, а также Люк Евангелиста. Российский нападающий Яков Тренин записал в свой актив результативную передачу.

«Колорадо» возглавил турнирную таблицу Центрального дивизиона со 109-ю очками, «Нэшвилл» занимает пятое место, имея в активе 92 очка.