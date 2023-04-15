Определились все пары плей-офф НХЛ
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После победы «Колорадо Эвеланш» в матче с «Нэшвилл Предаторз» в последнем матче регулярного сезона (4:3) стали известны все пары плей-офф НХЛ 2023 года.
Пары Восточной конференции:
«Бостон Брюинз» (1-е в конференции) — «Флорида Пантерз» (8).
«Торонто Мэйпл Лифс» (4) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6).
«Каролина Харрикейнз» (2) — «Нью-Йорк Айлендерс» (7).
«Нью-Джерси Девилз» (3) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (5).
Пары Западной конференции:
«Вегас Голден Найтс» (1) — «Виннипег Джетс» (8).
«Эдмонтон Ойлерз» (2) — «Лос-Анджелес Кингз» (5).
«Колорадо Эвеланш» (3) — «Сиэтл Кракен» (7).
«Даллас Старз» (4) — «Миннесота Уайлд» (6).
Плей-офф стартует 17 апреля и закончится в июне 2023 года. Предыдущим обладателем Куба Стэнли является «Колорадо Эвеланш».
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