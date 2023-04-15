«Вашингтон Кэпиталз» уволил главного тренера, Медведев ответил Звереву. Главное к утру

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«Вашингтон Кэпиталз» расстался с главным тренером Питером Лавиолеттом после непопадания в плей-офф, российский теннисист Даниил Медведев ответил на обвинения в нечестной игре от немца Александра Зверева, агент нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва сообщил, что хоккеист нацелен летом перейти в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Вашингтон» расстался с главным тренером Питером Лавиолеттом.

2. Медведев — о конфликте со Зверевым: Саша живёт в своём мире.

3. Агент Ткачёва: нас не устроило предложение «Авангарда», цель — подписать контракт в НХЛ.

4. Правительство Новосибирской области просит ещё 2,1 млрд рублей на достройку «Сибирь-Арены».

5. Определились все пары плей-офф НХЛ.

6. Минспорта Украины: мы понимаем, что запрет соревнований с россиянами — это плохое решение.

7. Кассано: Моуринью не годится даже для того, чтобы начищать ботинки Гвардиоле.

8. Всё руководство «Питтсбурга» отправлено в отставку после непопадания в плей-офф.

9. Орлов: «Зенит» хочет приобрести россиян? Московские клубы собирали у себя сборную.

10. Бывший инженер «Мерседеса» раскрыл, как команда подстроила под себя правила Формулы-1.