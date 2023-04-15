«Анахайм» имеет наивысший коэффициент на право первого выбора на драфте НХЛ — 2023

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила коэффициенты для клубов, участвующих в лотерее драфта НХЛ 2023 года, которая состоится в понедельник, 8 мая, в студии NHL Network Secaucus, штат Нью-Джерси.

Лотерея драфта НХЛ 2023 года определит порядок выбора первых 16 игроков в первом раунде мероприятия. Участниками являются все команды, не прошедшие квалификацию в плей-офф Кубка Стэнли 2023 года.

Напомним, 23 марта 2021 года НХЛ объявила об изменениях в формате драфтовой лотереи. Среди изменений, введённых в 2022 году:

— клубы, выигравшие в одном из раундов лотереи, не смогут подняться в драфте выше, чем на десять позиций;

— команда может выиграть лотерею драфта только раз за пятилетний период, при этом результаты лотерей до 2022 года не учитываются.

Таким образом, только 11 лучших сеяных будут иметь право получить первый общий выбор на драфте НХЛ 2023 года.

Коэффициенты участников лотереи (от наименьшего количества очков к большему):

«Анахайм Дакс» — 18,5%

«Коламбус Блю Джекетс» — 13,5%

«Чикаго Блэкхоукс» — 11,5%

«Сан-Хосе Шаркс» — 9,5%

«Монреаль Канадиенс» — 8,5%

«Аризона Койотс» — 7,5%

«Филадельфия Флайерз» — 6,5%

«Вашингтон Кэпиталз» — 6,0%

«Детройт Ред Уингз» — 5,0%

«Сент-Луис Блюз» — 3,5%

«Ванкувер Кэнакс» — 3,0%

«Оттава Сенаторз»* — 2,5%

«Баффало Сэйбрз» — 2,0%

«Питтсбург Пингвинз» — 1,5%

*По условиям обмена от 1 марта 2023 года «Оттава» передаст свой выбор в 1-м раунде драфта НХЛ 2023 года «Аризоне», если он не будет выбран в пятёрке лучших. Если он попадёт в пятёрку лучших в результате лотереи драфта, «Оттава» сохранит за собой выбор и вместо этого передаст «Аризоне» свой выбор в 1-м раунде драфта НХЛ 2024 года.