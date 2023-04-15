В «Питтсбурге» ответили на вопрос о будущем главного тренера Майка Салливана

Вице-президент «Питтсбург Пингвинз» Дэйв Бистон заявил о том, что оценивать работу главного тренера команды Майка Салливана будет новый руководитель по хоккейным операциям.

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «пингвины» впервые за 17 лет не сыграют в плей-офф. 12 апреля «Пингвинз» неожиданно проиграли дома одному из главных аутсайдеров сезона «Чикаго Блэкхоукс» (2:5), что в итоге похоронило перспективы команды побороться за Кубок Стэнли.

«Что касается Майка Салливана, то мы считаем, что он один из лучших тренеров в НХЛ. Не так давно с ним был продлён контракт.

Новый руководитель по хоккейным операциям – он или она – даст оценку текущему тренерскому штабу.

Но мы считаем Майка потрясающим тренером, то же относится и ко всему штабу», — приводит слова Бистона официальный сайт НХЛ.