Макдэвид вышел на 10-е место в истории НХЛ по очковому отрыву от ближайшего преследователя
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Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 153 очка по итогам завершившегося сегодня ночью регулярного чемпионата НХЛ, опередив своего ближайшего преследователя и одноклубника Леона Драйзайтля на 25 очков (128).
Таким образом, Макдэвид вышел на 10-е место в истории сильнейшей лиги мира по очковому отрыву от ближайшего преследователя.
Отметим, что семь лучших результатов в истории по данному показателю принадлежат легендарному Уэйну Гретцки (79 в сезоне-1983/1984, 75 в сезоне-1986/1987, 74 в сезоне-1985/1986, 73 в сезоне-1984/1985, 72 в сезоне-1982/1983 и 65 в сезоне-1981/1982). На восьмом месте результат Марио Лемье в сезоне-1988/1989 (31). На девятом — всё тот же Гретцки (29 в сезоне-1980/1981).
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