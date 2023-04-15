Макдэвид вышел на 10-е место в истории НХЛ по очковому отрыву от ближайшего преследователя

Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 153 очка по итогам завершившегося сегодня ночью регулярного чемпионата НХЛ, опередив своего ближайшего преследователя и одноклубника Леона Драйзайтля на 25 очков (128).

Таким образом, Макдэвид вышел на 10-е место в истории сильнейшей лиги мира по очковому отрыву от ближайшего преследователя.

Отметим, что семь лучших результатов в истории по данному показателю принадлежат легендарному Уэйну Гретцки (79 в сезоне-1983/1984, 75 в сезоне-1986/1987, 74 в сезоне-1985/1986, 73 в сезоне-1984/1985, 72 в сезоне-1982/1983 и 65 в сезоне-1981/1982). На восьмом месте результат Марио Лемье в сезоне-1988/1989 (31). На девятом — всё тот же Гретцки (29 в сезоне-1980/1981).