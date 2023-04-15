Глава скаутского отдела НХЛ: Бедард принадлежит к особой категории Макдэвида

Директор Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Марр поделился мнением о 17-летнем проспекте Конноре Бедарде, который является главным фаворитом на то, чтобы быть выбранным под первым номером на драфте НХЛ — 2023.
«Он обладает элитными навыками и качествами, которыми обладают элитные игроки НХЛ. Это то, насколько правильно он читает игру, это его умение всегда быть в нужном месте, и то, как он исполняет и извлекает выгоду из своих действий. Что помещает его в эту особую категорию Коннора Макдэвида, так это его врождённый игровой интеллект и инстинкты, которые позволяют ему направлять все эти качества, чтобы доминировать, когда есть возможность и когда это больше всего нужно его команде», — приводит слова Марра официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Западной хоккейной лиги (WHL) Бедард является лучшим бомбардиром, сыграв в 57 матчах за «Реджайна Пэтс» и набрав 143 (71+72) очка. Он также помог сборной Канады выиграть золото на Молодёжном чемпионате мира в январе, став лучшим бомбардиром турнира (23 очка).
- 15 апреля 2023
-
12:26
-
12:07
-
11:43
-
11:24
-
11:12
-
11:01
-
10:34
-
10:15
-
09:59
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
08:47
-
08:33
-
08:14
-
07:52
-
06:12
-
05:36
-
00:31
- 14 апреля 2023
-
23:58
-
23:36
-
23:21
-
23:07
-
22:51
-
22:37
-
22:18
-
21:47
-
21:20
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
19:45
-
19:27
-
19:14
-
19:13