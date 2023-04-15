«Чайка» нанесла поражение «Омским ястребам» в первом матче финала плей-офф МХЛ
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В Омске на стадионе «Авангард», завершился первый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местные «Омские ястребы» уступили нижегородской «Чайке» (2:6).
Хет-трик в этой встрече на счету нападающего гостей Егора Виноградова. Также по шайбе в составе победителей забросили Данила Чупин, Глеб Чесноков и Василий Атанасов. У хозяев отличились Вячеслав Малов и Эдуард Голоднюк.
Второй матч серии между молодёжками «Авангарда» и «Торпедо» пройдёт завтра, 16 апреля, там же, в Омске.
На пути к финальной серии за Кубок Харламова «Чайка» обыграла «Авто» (3-1), «Мамонты Югры» (3-1) и «Локо» (3-0). «Омские ястребы» оказались сильнее «Сибирских Снайперов» (3-0), «Толпара» (3-1), «СКА-1946» (3-1).
Olimpbet МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
15 апреля 2023, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
2 : 6
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Чупин (Конюшков, Куприянов) – 02:02 (5x5) 0:2 Виноградов (Мисников, Пелевин) – 15:54 (4x5) 1:2 Малов (Филатьев, Трикозов) – 17:00 (5x5) 1:3 Чесноков (Куприянов) – 30:55 (5x5) 2:3 Голоднюк (Трикозов) – 31:44 (5x5) 2:4 Виноградов (Мисников, Волокитин) – 44:06 (5x4) 2:5 Атанасов (Чесноков, Омелюсик) – 52:32 (5x5) 2:6 Виноградов (Мисников) – 56:44 (5x5)
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