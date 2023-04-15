«Чайка» нанесла поражение «Омским ястребам» в первом матче финала плей-офф МХЛ

В Омске на стадионе «Авангард», завершился первый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местные «Омские ястребы» уступили нижегородской «Чайке» (2:6).

Хет-трик в этой встрече на счету нападающего гостей Егора Виноградова. Также по шайбе в составе победителей забросили Данила Чупин, Глеб Чесноков и Василий Атанасов. У хозяев отличились Вячеслав Малов и Эдуард Голоднюк.

Второй матч серии между молодёжками «Авангарда» и «Торпедо» пройдёт завтра, 16 апреля, там же, в Омске.

На пути к финальной серии за Кубок Харламова «Чайка» обыграла «Авто» (3-1), «Мамонты Югры» (3-1) и «Локо» (3-0). «Омские ястребы» оказались сильнее «Сибирских Снайперов» (3-0), «Толпара» (3-1), «СКА-1946» (3-1).