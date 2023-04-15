Гущин и Мухамадуллин набрали пять очков на двоих в матче АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда»

Сегодня ночью на стадионе «Тусон Конвекшн-центр» в Тусоне (Аризона) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ), в котором «Тусон Роудраннерс» уступил дома «Сан-Хосе Барракуда» (3:4).
Главным героем матча стал российский нападающий гостей Данил Гущин, забросивший две шайбы и сделавший одну результативную передачу. Также двумя ассистами отметился его одноклубник — другой россиянин Шакир Мухамадуллин.
Напомним, 2 апреля Гущин забросил свою первую в карьере шайбу в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», поразив ворота «Аризоны Койотс».
Мухамадуллин забил 8 апреля свой первый гол за «Барракуду». Он провёл предыдущую часть сезона в КХЛ, выступая за «Салават Юлаев», и отправился в Северную Америку после вылета уфимцев в первом раунде Кубка Гагарина.
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