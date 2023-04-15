«Я не говорил, что уже отыграл». Ковальчук не исключил своего возвращения на лёд

Бывший нападающий сборной России по хоккею и омского «Авангарда» Илья Ковальчук, которому сегодня, 15 апреля, исполнилось 40 лет, рассказал, что пока не повесил «коньки на гвоздь».

«Отыграл ли я уже в хоккей? Я такого не говорил! Летом потренируюсь — и решим.

Есть ли ещё шанс увидеть меня на льду? Я в этом году отлично себя чувствую. Провожу время с семьёй, с детьми. Ещё больше летаю, чем когда играл. Очень важно сейчас быть с пацанами. Возраст у них пограничный, отец нужен рядом.

А так — тренируюсь. Сразу после интервью поеду играть в хоккей. Выступаю в одной команде с Алексеем Жамновым, кстати», — сказал Ковальчук в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2020/2021 Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». Также Илья является автором знаменитой шайбы сборной России в овертайме финала чемпионата мира — 2008 в ворота сборной Канады (5:4 ОТ), которая принесла российской дружине золотые медали.