Билялетдинов высказался о том, что Фёдоров пока не проигрывал серий плей-офф как тренер

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о главном тренере ЦСКА Сергее Фёдорове, который пока не проиграл ни одной серии плей-офф в своей тренерской карьере.

«Мне сложно сказать. Тренер второй год подряд играет в финалах, значит, обладает какими-то положительными данными и решает задачи. Команда его воспринимает, он делает определённые положительные шаги. Есть что-то хорошее, что он даёт команде, считаю, не каждый может играть в финале. Не говорю о том, каким он был игроком. По-моему, говорить об этом нет смысла, об этом можно долго говорить», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани.