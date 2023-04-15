Билялетдинов высказался о том, что Фёдоров пока не проигрывал серий плей-офф как тренер
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о главном тренере ЦСКА Сергее Фёдорове, который пока не проиграл ни одной серии плей-офф в своей тренерской карьере.
«Мне сложно сказать. Тренер второй год подряд играет в финалах, значит, обладает какими-то положительными данными и решает задачи. Команда его воспринимает, он делает определённые положительные шаги. Есть что-то хорошее, что он даёт команде, считаю, не каждый может играть в финале. Не говорю о том, каким он был игроком. По-моему, говорить об этом нет смысла, об этом можно долго говорить», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».
Первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани.
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