Шипачёв двумя словами охарактеризовал Билялетдинова
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Центральный нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв высказался о том, что предстоящий финал Кубка Гагарина, в котором его команда сыграет со столичным ЦСКА, станет пятым в карьере главного тренера казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова.
«Хороший тренер», — приводит слова Шипачёва пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, Зинэтула Билялетдинов трижды становился обладателем Кубка Гагарина в качестве тренера, и все три раза с «Ак Барсом» (2009, 2010 и 2018). Также в активе тренера золото чемпионата мира — 2012 во главе сборной России.
Первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани на «Татнефть-Арене».
Команда Сергея Фёдорова является действующим обладателем трофея.
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