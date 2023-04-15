Радулов ответил на вопрос, насколько принципиален для него финал с ЦСКА

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов, отвечая на вопрос о принципиальности предстоящего финала Кубка Гагарина с ЦСКА персонально для него, заявил, что не видит ничего общего между сегодняшними армейцами и той командой, в которой он выступал с 2012 по 2016 год.

«Много времени прошло. Там обновилась практически вся команда. Серия будет особенной в том, что это финал. Неважно, против кого мы играем, надо выходить и делать свою работу, добиваться хорошего результата», — приводит слова Радулова пресс-служба «Ак Барса».

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани на «Татнефть-Арене».

Команда Сергея Фёдорова является действующим обладателем трофея.