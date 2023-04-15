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Лукоянов: играем с чемпионом, и будет сложно, постараемся привезти кубок в Татарстан

Лукоянов: играем с чемпионом, и будет сложно, постараемся привезти кубок в Татарстан
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Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина — 2023, в котором его команда сыграет с действующим обладателем трофея столичным ЦСКА.

«Никто не знает, как сложится серия. Мы играем с чемпионом, и будет сложно. Ждём интересную серию, у них сильная команда с хорошими исполнителями, всё на высоком уровне. Постараемся обыграть и привезти кубок в Татарстан», — приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт 17 апреля в Казани на «Татнефть-Арене».

Напомним, в финальной серии прошлого сезона команда Сергея Фёдорова обыграла в семи матчах магнитогорский «Металлург», уступая по ходу серии 1-3.

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