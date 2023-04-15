Форвард «Баффало» Миттельштадт: мы молодая команда, и мы знали, что будут взлёты и падения

Центральный нападающий «Баффало Сэйбрз» Кейси Миттельштадт после победы своей команды в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона над «Коламбус Блю Джекетс» (5:2) подвёл итоги сезона для «клинков».

«У нас были хорошие и плохие отрезки, и я думаю, что мы сплотились и просто продолжали играть. Мы молодая команда, и мы знали, что будут взлёты и падения, и я просто горжусь тем, как парни держались вместе», — приводит слова Миттельштадта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в 82 играх регулярки сезона-2022/2023 «Баффало» набрал 91 очко и занял пятое место в Атлантическом дивизионе НХЛ. Этот сезон стал уже 12-м подряд для «Сэйбрз», в котором команда не сможет побороться за Кубок Стэнли.