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Кожевников, А. Коваленко и защитник «Авангарда» Белов попали под украинские санкции

Кожевников, А. Коваленко и защитник «Авангарда» Белов попали под украинские санкции
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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных специальных экономических или других ограничительных санкций, в числе прочих в отношении 82 деятелей российского спорта.

В список вошли три представителя российского хоккея: чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко; двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников; защитник «Авангарда» Антон Белов.

Отметим, что 36-летний Белов является заслуженным мастером спорта России. Защитник стал чемпионом мира в 2014 году. Кроме того, Белов дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 году в составе СКА.

Им запрещено вести предпринимательскую деятельность в Украине, приобретать недвижимость и въезжать в страну.

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